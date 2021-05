PSG : l'élimination face à Manchester City a profité à l'OM !

Les supporters marseillais se sont faits une joie de chambrer leurs ennemis parisiens hier soir après l'élimination de leur club de la Champions League par Manchester City. Que ce soit l'identité du double buteur, Ryad Mahrez, fan de l'OM, ou le fait que le club de la capitale continue de poursuivre un rêve réalisé par les Phocéens, tout y est passé. Mais la plus mauvaise blague a peut-être été réalisée par l'UEFA.

37,6 M€ dans les caisses marseillaises

En effet, l'instance continentale reverse à la fin de la saison des primes de participation à chaque participation à ses compétitions européennes. Les clubs de chaque pays doivent se partager une part du gâteau, qui dépend du parcours de chacun. Ainsi, plus le PSG allait loin en Champions League, moins l'OM et le Stade Rennais, éliminés en phase de poules, gagnaient de l'argent.

Pour Marseille, grâce à City, le chèque devrait s'élever à 37,6 M€. Au total, le club phocéen devait récupérer 49,5 M€ (17,8 M€ de part de marché, 13,3 M€ de classement par coéfficient, 2,7 M€ pour les résultats, 15,25 M€ pour sa participation). Mais l’UEFA va défalquer 11,9 M€, 7,42 M€ pour les recettes perdues à cause de la Covid et 3 M€ de sanction financière pour infraction au fair-play financier. Pour un club aussi touché financièrement que l'OM, 37,6 M€, c'est déjà beaucoup. Surtout quand on sait que ça s'est fait au détriment de l'ennemi parisien…