PSG : l’Émir a retenu Mbappé mais a laissé filer le crack du siècle au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Depuis l’interminable et rocambolesque feuilleton Kylian Mbappe de la fin de saison, la presse espagnole se fait un malin plaisir à chambrer régulièrement le PSG. Ce matin, c’est le quotidien madrilène As qui a dégoté une statistique qui fera sourire en Castille et ronfler en Île de France.

Carlo Ancelotti a atteint cette saison avec la Casa Blanca la première place au classement des entraîneurs les plus victorieux du XXième siècle. L’Italien comptabilise 618 victoires et malgré son passage en France où le PSG écrase tout (ou presque) sur son passage, c’est bien au Real Madrid qu’Ancelotti a obtenu son meilleur ratio match/victoire.

Ancelotti sur le toit de l’Europe

L’ancien Parisien surpasse Arsène Wenger, Jose Mourinho, Pep Guardiola et Sir Alex Ferguson. Au pourcentage de victoires, c’est Guardiola qui devance très largement ses pairs mais l’Espagnol a disputé entre 250 et 300 matches de moins que ses rivaux.

Les Espagnols ont trouvé un nouveau moyen de faire regretter un transfert au PSG pour oublier un triste épisode. Cette fois la presse a mis le doigt sur un point sensible puisque la question de l’entraîneur au PSG n’a jamais autant fait débat que de l’actualité du moment. À bon entendeur…

Le classement complet ici

La marcha de las obras del “Santiago Bernabéu”, el suspense sobre Kroos, la nueva equipación del Barça y otra vez Dembélé. #Portadas pic.twitter.com/9MUgR51hEU — Paco López (@PacoLopezpress) June 28, 2022

Pour résumer Carlo Ancelotti est devenu cette saison l'entraîneur qui a accumulé le plus de victoires au XXIème siècle en surpassant Wenger. En pleine polémique autour de l'entraîneur du PSG, la presse espagnole a mis le doigt sur un point sensible et continue de chambre le PSG sur les transferts après l'échec de Mbappe. Carlo Ancelotti avait été licencié du PSG après un titre de champion de France et de meilleur entraîneur de Ligue 1.

