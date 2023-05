PSG : l'Emir Al-Thani donne un dernier sursis à Christophe Galtier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si on le dit condamné à quitter le PSG l'été prochain, Christophe Galtier garde encore un petit espoir d'être encore en poste à Paris la saison prochaine. En effet, selon Téléfoot, son cas n'a pas été tranché du côté de Doha.

Du côté du Qatar, on sonde bel et bien le marché mais le Marseillais restera en place tant que le PSG n'a pas trouvé son remplaçant. L'Emir Al-Thani rêve toujours de convaincre Zinédine Zidane, qui va rechercher un banc à l'été 2023 après avoir longtemps attendu que la place se libère en équipe de France.

L'émission dominicale de TF1 confirme aussi des échanges récents avec José Mourinho (que l'AS Rome ne retiendra pas) et Julian Nagelsmann.

Sur le banc, le sort de Christophe Galtier n’est pas entériné !



