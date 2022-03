PSG : l’émir du Qatar a fixé le sort d’Al-Khelaifi et Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG a touché le fond dimanche à Monaco en s’inclinant lourdement (0-4) et ne donnant surtout aucun signe de résilience. C’est sans doute ce dernier point qui inquiète et agace les supporters parisiens dans un contexte de crise où cette qualité devrait être décuplée.

Le silence des dirigeants du PSG peut aussi être considéré comme une forme d’abandon. Mais que les fans parisiens se rassurent : une réflexion pour l’avenir serait bel et bien menée à Doha. Selon RMC Sport, une révolution de palais ne passera néanmoins pas par un départ de Nasser Al-Khelaïfi. Sa pérennité à la présidence serait même l’une des seules certitudes à avoir pour la saison prochaine.

En revanche, un départ de Mauricio Pochettino est plus qu’à l’étude. Toujours d’après la radio sportive, il devrait être fixé courant avril sur son avenir au PSG. En cas de départ, Paris devrait débourser au moins 15 M€ mais il devrait également se séparer de ses quatre adjoints. Au total, L’Équipe fait savoir qu’on atteindrait plus de 20 M€.

🔴 Nasser Al-Khelaïfi devrait RESTER au PSG, c’est l’une des certitudes que l’on a actuellement.



(@Tanziloic dans @Rothensenflamme) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 21, 2022

Pour résumer L’émir du Qatar, tout comme les dirigeants du PSG jusque-là, est terré dans le silence suite aux fiascos répétés des coéquipiers de Kylian Mbappé. Il n’empêche qu’une réflexion est bien menée à Doha avec des décisions en suspens.

Bastien Aubert

Rédacteur