PSG : l’émir du Qatar douché par Zidane !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La rumeur Zidane au PSG bat son plein aujourd’hui. Selon Foot Mercato, les dirigeants qataris ont envie de sortir l’artillerie lourde pour convaincre le champion du monde 1998 de signer à Paris cet été.

En plus des pleins pouvoirs au niveau des transferts, où il pourrait être épaulé par Arsène Wenger, l’émir du Qatar aurait ainsi l’intention d’accorder à Zidane un salaire pharaonique, bien supérieur à celui de Mauricio Pochettino (8 M€ net par an) et même à son dernier contrat au Real Madrid lors de son deuxième passage à la Casa Blanca (12 M€ net par an).

RMC Sport tempère ces informations et jette même un froid sur le sujet. « Zidane a déjà dit non au Qatar pour le PSG, à plusieurs reprises ,en novembre et décembre. Il ne veut pas prendre l’équipe en cours de saison. Il continue d’attendre les Bleus, explique la radio sportive. Maintenant, s’il sent que Didier Deschamps pourrait rester en prolongeant à l’issue de la Coupe du monde, il pourrait revoir ses plans. Tout dépend des Bleus. Si Zidane est sûr d’avoir les Bleus en janvier, il n’ira pas au PSG. »

🚨Info : Comme annoncé en octobre sur @footmercato, Zidane 🇫🇷 est la priorité du #PSG pour l'après Pochettino 🇦🇷.



• QSI est prêt à tout pour le convaincre.



• Zidane 🇫🇷 n'est pas fan de Leonardo 🇧🇷.



• Il aimerait travailler avec Wenger 🇫🇷 à Paris.https://t.co/1N0WD4Qjvd — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 3, 2022