PSG : une visite rassurante de l'émir du Qatar à Emmanuel Macron ?

Aperçu souriant dans les travées du Parc des Princes hier soir, l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a dû quitter l'enceinte parisienne fâché. Car la prestation du PSG face au Bayern Munich (0-1) en 8es de finale aller de la Champions League a été abyssale. Et confirmé le malaise ambiant. De quoi inciter l'Etat pétrolier a lâché rapidement le club français, maintenant que la Coupe du monde est passée, que cela lui a valu beaucoup de critiques dans notre pays et alors qu'on annonce un intérêt de l'émir pour Manchester United ? Pas du tout ! Selon L'Equipe, le Qatar n'aurait pas du tout l'intention de vendre le PSG. D'ailleurs, l'émir al Thani rencontrait le Président de la République, Emmanuel Macron, en cette fin d'après-midi et il a certainement été question de l'investissement de QSI à Paris. Par ailleurs, les médias anglais continuent de certifier que le Qatar utilisera tous les subterfuges pour diriger à la fois le PSG et Manchester United, en dépit du règlement de l'UEFA. Une bonne nouvelle, donc, pour le club de la capitale en cette période troublée au niveau sportif. 🛑 | De source qatarienne, il n’est pas question pour l’Emir de lâcher le PSG. Sa présence hier au Parc des Princes est un signal positif 🤝🇶🇦



📲 L’Equipe pic.twitter.com/bARHM49YtV — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 15, 2023

Pour résumer Présent dans les tribunes du Parc des Princes hier pour PSG-Bayern Munich (0-1), l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, n'aurait pas l'intention de lâcher le club de la capitale, alors qu'une rumeur annonce un rachat de Manchester United.

