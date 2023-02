PSG : l'émir se cache bien derrière l'offre de rachat de Manchester United !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Nul n'en doutait mais Philippe Auclair a tout de même enquêté. Le journaliste français, qui travaille en Angleterre et collabore avec Eurosport, a publié cet après-midi un article sur le cheikh Jassim Ben Hamad, l'homme qui a fait une offre de rachat de Manchester United. Une personnalité si peu connue, même dans son pays, qu'il a été confondu avec son père, ancien Premier ministre et ministre des Affaires Etrangères, qui a participé au fameux déjeuner de l'Elysée ayant scellé le rachat du PSG par le Qatar et le vote de Michel Platini pour la Coupe du monde 2022.

Bombardé à la tête de la Qatar Islamic Bank, Jassim Ben Hamad touche des fortunes pour sa fonction, mais certainement pas de quoi payer les 5 à 6 milliards attendus par les Glazer pour les Red Devils. Quant à sa fondation Ninety-Two (92, comme l'année où il serait tombé amoureux de MU), il n'y a aucune trace d'activité de sa part, au Qatar ou partout dans le monde. C'est pourtant à travers elle que Ben Hamad compte racheter United. La conclusion s'impose d'elle-même, même si Auclair se garde bien de la certifier : c'est l'émir du Qatar qui se cache derrière cette offre de rachat. Qui, si elle est acceptée, obligera l'UEFA à se positionner sur le fait qu'un même propriétaire puisse avoir deux clubs participant à l'une de ses compétitions, en l'occurrence la plus prestigieuse, la Champions League...