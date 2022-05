PSG : l’émotion de Di Maria après son dernier match avec le club

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Clap de fin pour Angel Di Maria. Contre Metz, l’ailier argentin a disputé son dernier match sous les couleurs Rouge et Bleu. Après 7 ans passés au club, “Fideo“ ne sera pas conservé par les dirigeants la saison prochaine. Auteur d’un but et d’une passe décisive pour son dernier match, il était très ému après le coup de sifflet final.

Pour Prime Vidéo, il a donné son ressenti : « Je suis très heureux de pouvoir terminer avec une passe et un but, pouvoir profiter de tout ça… C’est inoubliable. C’est normal de pleurer maintenant. Ce sont des moments très importants dans ma vie. Ce sont 7 ans de ma carrière. Le PSG représente la moitié de ma carrière. »

Pour résumer Angel Di Maria va quitter le PSG cet été. Après son dernier match avec le club parisien, l’argentin était très ému. L'attaquant du PSG aura passé 7 saisons avec le club de la capitale et quitte le club par la grande porte.

Adam Duarte

Rédacteur