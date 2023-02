PSG : l’énorme coup de gueule de Beye sur Campos

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

C’est certainement la scène la plus improbable du week-end, Luis Campos qui déboule sur la pelouse du Parc des Princes pour se plaindre de l’arbitrage et pousser ses joueurs. Une attitude qui n’a pas plu à l’ancien marseillais, Habib Beye.

« C'est impossible pour moi de voir un dirigeant venir à côté du banc, voire devant l'entraîneur à un moment donné, parce que ça s’est passé comme ça. (…) Les dirigeants doivent rester à leur place et comprendre qu’un entraîneur a besoin de légitimité toute l’année », a-t-il d’abord expliqué sur Canal +.

« Le problème qu’il y a, c’est qu’aujourd’hui, Campos, s’il a un peu une logique d’ego, il se dit ‘je suis descendu et l’équipe a gagné’. Donc il va s'approprier une forme de révolte pour son équipe, ce serait le plus grand danger pour Galtier et pour les joueurs et pour le PSG. (…) On ne peut pas valider ce comportement. Il n'est pas salarié du PSG. » a commenté le consultant.