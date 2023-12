PSG : l'entraîneur de Dortmund met en garde les Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Objectif : éliminer Paris. Le Borussia Dortmund sait que le PSG aura besoin d’une victoire pour être maître de son destin et se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Pour le contrer, le BVB a un plan, comme l'a expliqué son entraîneur, Edin Terzic, en conférence de presse: “On a vu ce que Paris a montré, surtout à l’extérieur, qu’ils avaient du mal à fermer les espaces. Au match aller, on n’a pas su exploiter les espaces. La revanche ne me motive pas. C’est l’envie de gagner des matchs”. L’entraîneur allemand annonce la couleur. Il n’oublie pas Kylian Mbappé, à qui il réserve une surprise.

Un plan anti-Mbappé

Le coach des Jaune et Noir sait parfaitement que le prodige de Bondy est imparable en un contre un, il a donc réfléchit à une autre solution: “Kylian Mbappé ne peut être arrêté que collectivement. Il s’agit de trouver la bonne combinaison et de nous soutenir mutuellement”. Mercredi à 21h sera l’heure de vérité pour le club de la Ruhr... mais surtout pour Paris.

Podcast Men's Up Life