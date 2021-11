PSG : l'entraîneur de Leipzig se sert de Neymar pour porter une grave accusation

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est toujours la même rengaine : quand un homme en noir passe à côté de son match, il y a toujours une équipe plus frustrée que l'autre pour ressortir le couplet sur l'arbitrage à deux vitesses, des gros favorisés, etc. Ça n'a pas manqué hier soir à Leipzig. Frustré par le déroulement de la partie et le fait que son équipe n'ait pas battu le PSG (2-2) alors que, comme à l'aller, elle méritait de s'imposer, l'entraîneur du RB, l'Américain Jesse Marsch, a sorti la sulfateuse, tirant à la fois sur le sifflet mais aussi sur Neymar, victime collatérale pour le coup !

« J’étais très énervé par l’arbitre et ses décisions. Il ne nous a pas protégés et cela a été ma seule manière de lui montrer ma colère. À plusieurs moments, c’était comme s’il voulait avoir un autographe de Neymar marqué sur son carton jaune (à la 74e minute). Il n’a pas été bon. Même pour le 2e pénalty (à la 92e), il a dû regarder la VAR alors que la faute était évidente ! » On notera toute de même qu'en Ligue 1 aussi, ses adversaires trouvent que le PSG bénéficie des faveurs arbitrales. Les pénaltys accordés face à l'OL et au SCO d'Angers étant quelques exemples parmi d'autres…

RB Leipzig's Jesse Marsch:



"I have the impression the referees decide in favour of the big teams instead of the small ones. It’s hard to get respect from the refs.



"It seemed as if the referee wanted to get an autograph from Neymar." 📝 pic.twitter.com/drDhetIutO