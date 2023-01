PSG : l'Espagne calme Mbappé avec son titre de meilleur buteur de 2022

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Hier soir, pour le dernier jour de l'année, le compte Twitter de la Champions League a publié une illustration disant que Kylian Mbappé avait été le meilleur buteur de 2022 avec 56 buts en autant de matches, entre le PSG et l'équipe de France. Erling Haaland est 2e avec 46 réalisations en 43 parties, Robert Lewandowski 3e avec 45 buts en 51 rencontres. Une information largement relayée en France, où on n'a d'yeux que pour Mbappé depuis la Coupe du monde. Mais dénigrée en Espagne, où on n'a toujours pas digéré que le natif de Bondy préfère rester à Paris que de signer au Real Madrid.

Ainsi, Marca a publié un article pour rappeler que terminer meilleur buteur d'une année civile ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de l'être sur une saison, pour décrocher le Soulier d'Or. Et qu'à ce petit jeu, Mbappé a été dépassé en 2021-22 et qu'il est encore mal parti en 2022-23. En effet, Erling Haaland le devance largement avec ses 20 buts en Premier League avec Manchester City alors que le Parisien n'a marqué "que" 13 fois en Ligue 1. On a les revanches qu'on mérite...