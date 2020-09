PSG : les images de l'été très caliente de Wanda Nara à Ibiza

Le passage de certains joueurs du PSG à Ibiza restera dans les annales cet été. Se rejoignant sur la station balnéaire, plusieurs Parisiens dont Neymar, Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi ont contracté le Covid-19 avant d’être mis en quarantaine à leur retour en France.

Wanda Nara se serait passée de toute cette histoire et serait surtout bien restée quelques jours de plus à Ibiza. Comme elle l’a relayé sur son compte Instargram, la sculpturale compagne d’Icardi a passé un été torride sur la côte espagnole. Le plus souvent en maillot de bain échancré et sous un soleil de plomb, évidemment.

L'été a été chaud pour Wanda Nara...

... et pas qu'un peu