PSG : prison, chantage, menaces... l'ex-agent de Verratti cartonne le club et al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Nasser al-Khelaïfi ne traverse pas la meilleure période de sa vie. Cerné par les affaires, le président du PSG a eu droit à une perquisition à son domicile la semaine dernière, dès qu'il a posé le pied sur le territoire français pour la présentation de Luis Enrique. Il doit en plus se dépatouiller avec l'explosif dossier Mbappé, qui met en péril la santé financière de son club. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli, vient de faire des révélations explosives sur les coulisses des champions de France au média espagnol Relevo...

"L'émir et al-Khelaïfi pensent que tout peut s'acheter"

"L'attitude du PSG est toujours dans le chantage. Quand nous avons décidé d'aller à Barcelone (en 2017), ça n'a pas plu à l'émir. Al-Khelaïfi m'a prévenu que si nous essayions d'aller au bout avec le Barça, je ne serais plus son agent. Et c'est ce qui a fini par arriver. Je suis sûr que Marco était terrifié. Il ne l'admettra pas mais c'est certain. Du jour où il est arrivé à Paris, Verratti était en prison. Quand nous avons discuté avec le Barça, le PSG lui disait qu'il allait recruter Neymar, bâtir un projet autour de lui... Si vous allez contre ces gens, ça devient personnel. L'ancien président barcelonais Bartomeu n'arrêtait pas d'essayer d'appeler al-Khelaïfi mais il n'a jamais, jamais répondu. Mon expérience avec eux a été très très mauvaise. Ce club n'a aucune âme. Il ne laisse pas les joueurs partir car l'émir et al-Khelaïfi pensent que tout peut s'acheter, qu'ils peuvent conquérir le monde avec leur argent. Mais on a déjà vu que ce n'est pas possible..."

Le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24

PSG has been labelled as a 'prison' 😳 — GOAL News (@GoalNews) July 12, 2023

Podcast Men's Up Life