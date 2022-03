PSG : l’hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo est bel et bien de l’histoire ancienne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont deux joueurs extraordinaires. Les deux hommes ont dominé le football pendant plus d’une décennie. Malheureusement, toute bonne chose à une fin et leur hégémonie semble être de l’histoire ancienne.

En effet, pour la deuxième année consécutive, les deux hommes ne seront pas présents en quarts de finale de la Ligue des Champions. La fin d’une ère de domination pour les deux superstars du football.

Messi y Cristiano vuelven a quedarse fuera de los cuartos de final de la Copa de Europa, como el año pasado.



Confirmado el cambio de guardia. — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 15, 2022

Pour résumer Leo Messi et Cristiano Ronaldo se sont livré un très beau duel à distance pendant de nombreuses années. Cependant, la tendance a changé ses dernières années. Pour la deuxième année consécutive, les deux hommes ne seront pas présents en quarts de finale de la Ligue des Champions

Adam Duarte

Rédacteur