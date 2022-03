PSG : l'importance de Lionel Messi ridiculisée par rapport à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Si Mauricio Pochettino est adepte des statistiques, il ferait mieux de ne pas titulariser Lionel Messi au Bernabeu mercredi soir... Mais pas sûr que son employeur qatari accepte qu'un de ses joyaux soit sur le banc pour le 8e de finale retour de Champions League face au club le plus prestigieux de la planète. Pourtant, les chiffres sont formels : le PSG n'a perdu aucun match joué sans l'Argentin cette saison ! C'est arrivé 12 fois cette saison (10 victoires, 2 nuls) entre Ligue 1, Coupe de France et Champions League.

Là où ça devient gênant pour le sextuple Ballon d'Or, c'est que son plus grand rival sur la décennie écoulée, Cristiano Ronaldo, qui a lui aussi changé de club l'été dernier et pourrait donc avoir besoin d'un temps d'adaptation, est devenu indispensable à son équipe. En effet, le Portugais a manqué 4 matches des Red Devils cette saison et ceux-ci n'en ont gagné aucun ! Dont celui de dimanche après-midi, le pourtant très important derby de Manchester, qui a vu les Citizens balayer MU (4-1) alors que CR7 était en tribunes car blessé...

