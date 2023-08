PSG : l'incroyable révélation de Riolo sur la crasse d'al-Khelaïfi à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

A moins d'un incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé devrait rester toute la saison au PSG. Et peut-être prolonger, ou peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'apprête à passer les douze prochains mois dans le même club que Nasser al-Khelaïfi. Et ce alors que le Qatari a, selon Daniel Riolo, passé une bonne partie de l'été à dénigrer l'attaquant sur les réseaux sociaux grâce à son armée numérique ! VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Un scénario inventé pour discréditer Mbappé" "Nasser al-Khelaïfi était occupé tout l'été avec son cabinet occulte de communication et ses armées numériques, à inventer tout un scénario autour de son joueur phare pour le discréditer, a expliqué Riolo sur RMC. Ils sont allés sur Twitter et les réseaux pour matraquer, matraquer, matraquer un storytelling, qui finalement n'a pas été gagnant. Il reste encore une semaine pour voir l'issue de cette guerre de communication..." Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 Daniel Riolo reprochait il y a quelques jours à Nasser al-Khelaïfi d'avoir fait appel à une "armée numérique" pour discréditer Kylian Mbappe cet été. 🔴🔵



"Nasser al-Khelaïfi était occupé tout l'été avec son cabinet occulte de communication et ses armées numériques, à inventer… pic.twitter.com/s8DOaRv6Pl — Footballogue (@Footballogue) August 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le polémiste de RMC Daniel Riolo assure que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a passé tout l'été à plancher sur une campagne de dénigrement à l'encontre de Kylian Mbappé, qui refusait de prolonger et risquait donc de partir libre. Seulement, les choses sont rentrées dans l'ordre depuis !

Raphaël Nouet

Rédacteur