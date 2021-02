PSG : l'inquiétante révélation de Wanda Nara, madame Icardi, sur un mystérieux accident

Zapping But! Football Club PSG : présentation vidéo du nouveau maillot domicile saison 2020-2021

La compagne de Mauro Icardi, Wanda Nara, a pour habitude de tout partager avec ses fans sur les réseaux sociaux. Forcément, ses followers s'en délectent dans la mesure où la belle italienne affiche régulièrement sa plastique de rêve.

Mais ces dernières heures, la compagne et agent de l'attaquant du PSG Mauro Icardi a semé le trouble. Via plusieurs stories, elle a en effet partagé les blessures qui ont touché sa mère, sa sœur et ses propres enfants, sans en dévoiler les raisons.

Heureusement, d'après Wanda Nara, « tout le monde » va bien au sortir de ce mystérieux accident qui a donc touché tout son cercle familial.