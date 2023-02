PSG : l'intérêt de QSI pour Manchester United démenti

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Manchester United est à vendre, à la plus grande joie de la majeure partie de ses supporters, en conflit avec le propriétaire du club, la famille Glazer. Parmi les investisseurs intéressés, MU est dans le viseur d'un repreneur du Qatar et certaines rumeurs laissaient entendre qu'il pourrait s'agir de QSI, le propriétaire du PSG. Selon Goal, il n'en est rien.

QIA plutôt que QSI ?

« Selon nos informations, une éventuelle offre du Qatar n'émanera pas de QSI. Le propriétaire du PSG est pleinement focalisé sur la croissance du club de la capitale, éliminé mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de France face à l’Olympique de Marseille (1-2)», explique le média. Qui ajoute : « Pour autant, dans l'entourage du prince, on ne cache pas une ambition assumée d'investir dans un club de Premier League, considéré comme le championnat le plus prospère du monde. Si toutefois, une offre venait à être faite pour Manchester United ou un autre club, elle pourrait émaner de Qatar Investment Authority (QIA), un fond souverain présidé par Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, membre de la famille royale et récemment entré en bourse. »