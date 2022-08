PSG - L'oeil de Denis Balbir : "Des louanges oui, mais l'heure de vérité n'a pas encore sonné"

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

"Forcément, au lendemain d'un tel récital du PSG face à Lille, on est tous admiratifs. On sait déjà que le club de la capitale n'aura pas d'adversaire crédibles en Ligue 1 et que si les stars du club se mettent à jouer ensemble, ça finira avec un écart considérable en fin de saison avec le deuxième du classement. Mais ça, désolé de le rappeler, on le savait presque déjà.

J'ai plutôt envie d'insister sur ce que Christophe Galtier a déjà réussi depuis son arrivée au club. Il y a une symbiose dans ce groupe, un état d'esprit, du travail qui se ressent, et ça, j'ai la sensation que c'est nouveau. Lorsqu'on voit, face au LOSC, le repli de Mbappé, de Neymar et même de Messi, on se demande en effet si quelque chose n'a pas ou n'est pas en train de changer. On sent également que les joueurs ne veulent rien lâcher, y compris quand ils ont creusé l'écart. Forcément, dans ces cas-là, avec autant de talent, de classe même, la Ligue 1 dans son ensemble ne peut pas suivre. C'est injouable.

"Galtier, pour l'instant, fait du très, très bon travail, mais je le répète, l'heure de vérité n'a pas encore sonné"

Mais attention, car en marge du concert de louanges, on sait tous que l'heure de vérité n'est pas encore arrivée. On sait tous qu'il va falloir attendre et que le seul juge de paix sera la Ligue des Champions. Les dirigeants, et les supporters, attendront Galtier et ses hommes sur cette compétition. Pas sur la Coupe de France ou sur un match important en championnat.

Alors oui, je ne m'attendais pas à un tel début de saison. Mettre autant de buts, comme hier soir face à Lille, ce n'est pas rien. De voir un tel collectif avec autant de joueurs au diapason, c'est en effet impressionnant et surtout pas anodin. Galtier, pour l'instant, fait du très, très bon travail, mais je le répète, l'heure de vérité n'a pas encore sonné."