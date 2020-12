PSG - L'oeil de Denis Balbir : "Tuchel viré, c'est une décision incompréhensible et une triste guerre d'egos"

"Il est toujours amusant de voir les joueurs soutenir leur ancien entraîneur une fois qu'il a été viré. Au PSG, on n'échappe pas cette triste règle et je m'amuse beaucoup de voir des messages de certains à Thomas Tuchel. Surtout quand on sait que les mêmes joueurs n'appréciaient guère ses méthodes et râlaient dès qu'il ne les faisait pas joueur ou qu'il les sortait du terrain avant le coup de sifflet final. Ils se reconnaîtront.

Plus les jours passent, et plus je maintiens que la décision des Qataris de virer Thomas Tuchel est incompréhensible. C'est totalement illogique, même. Ok, l'Allemand n'avait pas toujours bonne presse. Ok, le jeu pratiqué depuis des semaines n'est pas flamboyant. Mais jusqu'à preuve du contraire, et on ne va tout de même pas lui faire porter la responsabilité des joueurs blessés, le technicien est parvenu à remplir les objectifs.

"Il fallait quoi pour le garder ? Quinze points d'avance en championnat ?"

Un titre de champion, deux Coupes nationales il y a quelques mois, une finale de Ligue des Champions, une place dans les trois premiers de la Ligue 1 cette saison et une sortie de poules en C1. Il fallait quoi pour le garder ? Quinze points d'avance en championnat ?

En réalité, le PSG va payer 7 ou 8 millions d'euros pour une bien triste guerre d'egos. Leonardo n'aimait pas Tuchel, n'aimait pas qu'il lui résiste et donc il obtient son départ. Désolé, mais je ne vois pas l'intérêt à cette période de l'année. Et, encore une fois, sportivement, ça ne tient absolument pas la route.

"Pochettino, c'est un bon choix"

Dire que virer Tuchel est une énormité ne m'empêche pas de penser, bien au contraire, que Mauricio Pochettino est un bon entraîneur. L'avoir pris, c'est un bon choix. Il connaît Paris, connaît le club pour y avoir joué et on se souvient encore de ses excellents résultats avec Tottenham. Paris peut lui permettre de progresser, ça peut être un tremplin idéal. Après, on sait tous une chose : dans une équipe comme le PSG, ce sont les joueurs qui dictent tout et obtiennent les résultats. A Pochettino d'avoir l'adhésion de tous.

Denis Balbir