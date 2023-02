PSG : l'offre folle du Qatar pour MU a surpris les Glazer !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

En France, on sait depuis plus de dix ans que quand le Qatar veut quelque chose, il est prêt à surpayer pour l'avoir. Le PSG en a bien profité avec un dopage financier qui lui a permis de se doter d'un budget largement supérieur à la concurrence en Ligue 1 et donc de remplir sa vitrine à trophées. Pour ce qui est du rachat de Manchester United, l'émirat a fait comme à l'accoutumée : il a aligné les zéros mais le montant final surprend aussi bien les Anglais que les Espagnols, qui suivent de près ce projet.

Bloomberg annonce ainsi qu'à quelques heures de la deadline pour la remise des offres, le Qatar a proposé 5,6 milliards d'euros à la famille Glazer, propriétaire de MU, qui en attendait... 1 milliard ! Avec une telle surenchère, les autres candidats, comme Ineos, n'ont aucune chance. Mais il n'est pas encore dit que MU intègrera le giron qatari. En effet, les Glazer pourraient opter pour un autre projet. Mais si c'est le Qatar est retenu, l'avenir du PSG va forcément poser question...