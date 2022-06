PSG : l'OGC Nice va sortir du silence sur le cas Galtier la semaine prochaine !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Un peu moins d'un an après s'être retrouvé dans la position inverse pour tenter d'arracher Christophe Galtier au LOSC, l'OGC Nice est aujourd'hui face à un problème avec l'intérêt vivace du PSG et de Luis Campos pour le technicien marseillais.

Si le PSG, qui n'a toujours pas limogé Mauricio Pochettino, avance ses pions prudemment sans faire de fausses notes et n'a pas encore pris contact avec l'Etat-major du Gym pour racheter les deux dernières années de contrat (2024) de Christophe Galtier.

Une prise de parole de Brailsford attendue à Nice

D'après Nice-Matin, il serait prévu que Dave Brailsford, le bras droit de Jim Ratcliffe à Ineos, prenne la parole dès la semaine prochaine pour clarifier les choses concernant l'organigramme (avec ou sans le directeur de football Julien Fournier?) et sans doute concernant la situation de l'entraîneur.

Toujours selon le média, un transfert de Christophe Galtier n'est pas du tout à exclure : « Hier, et comme c'est le cas depuis plusieurs jours, rien n'a filtré du côté des décideurs niçois, qui placent leurs pions dans la plus grande discrétion et se refusent à tout commentaire ».

En plan B, l'OGC Nice songerait à rappeler Lucien Favre (libre, 64 ans), qui vient tout juste de repousser une offre du Borussia Mönchengladbach.

