PSG : l’UEFA envoie un signal négatif avant le retour contre le Bayern Munich

A l’heure où les dirigeants des grands clubs italiens travaillent sur un projet de Ligue fermée qui ne comprendrait pas le Paris Saint-Germain et où le fair-play financier a presqu’été mis en place pour empêcher les Qataris d’acheter tout ce qu’ils veulent, il serait presque logique que les supporters parisiens finissent par devenir légèrement paranoïaques. Auquel cas, la nomination de l’arbitre du quart de finale retour de Champions League mardi prochain contre le Bayern confirmerait leurs craintes.

Pourquoi ne pas l'avoir affecté à un autre match ?

En effet, l’UEFA n’a rien trouvé de mieux que de convoquer Daniele Orsato au Parc des Princes. Or, le sifflet italien était à la Luz de Lisbonne en août dernier pour arbitrer la dernière finale de C1 ! Certes, il n'avait pas commis d'erreur grossière ayant directement conduit à la défaite parisienne ce jour-là mais sans doute sa présence sur Liverpool-Real Madrid ou Borussia Dortmund-Manchester City aurait été moins dérangeante.

Même s'il a aussi dirigé le club de la capitale lors d'une victoire à Celtic Park (5-0) et d'une autre à Old Trafford (2-0), Daniele Orsato, ça reste un très bon souvenir pour le Bayern Munich et un terrible pour le Paris Saint-Germain, avec cette défaite, les larmes de Neymar, etc. La commission chargée de nommer les arbitres ne pouvait pas ignorer ce fait. D'où une certaine tendance à la paranoïa…