PSG : l'UEFA pourrait exclure Manchester City, le Real Madrid et Chelsea de la Ligue des champions !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Et si le PSG remportait la Ligue des champions sans jouer les demi-finales et la finale ? L'UEFA est en colère après les 12 clubs qui veulent créer la Super Ligue européenne et des sanctions lourdes sont envisagées. Dont l'une consisterait à exclure les clubs encore en lice en Ligue des champions et en Ligue Europa cette saison !

Selon Jesper Moller, qui siège au comité exécutif de l’UEFA, la possibilité existe. « Une réunion extraordinaire du Comité exécutif aura lieu vendredi. Je m'attends à ce que les 12 clubs soient mis à la porte. Les clubs doivent sortir, et je m'attends à ce que cela se produise vendredi, et ensuite nous verrons comment nous terminons la Ligue des Champion », a en effet soutenu Moller à DR Sporten.