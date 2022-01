PSG : l'un des fils de Wanda Nara et Mauro Icardi créent la polémique

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Cela fait maintenant neuf ans que Wanda Nara et Mauro Icardi sont ensemble et forment une famille recomposée. Cette dernière est composée de Francesca et Isabella, les deux filles du couple, et de Valentino, Constantino et Benedicto, les trois garçons nés de l'union passée entre Wanda Nara et Maxi Lopez.

Lors de l'anniversaire de Francesca, Wanda Nara a partagé une vidéo sur son compte Instagram où l'on entend Benedicto appeler l'attaquant du Paris Saint-Germain "papa". Ce qui a suscité la polémique.