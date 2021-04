PSG : la blessure de Mbappé, le RC Lens, le retour contre City, les critiques, Pochettino répond à tout

Le RC Lens

"Certains joueurs ont bien récupéré. D'autres ont besoin de récuprer. Nous voudrons gagner samedi et nous devrons être fort et avec de l'énergie. Lens est une équipe qui joue bien et se bat pour jouer l'Europe. Ils ont préparé ce match toute la semaine, on aura besoin de fracîheur. Presque toute l'équipe est disponible et il faudra voir en fonction des formes."

S'adapter entre Ligue 1 et Ligue des Champions

"Le plus important pour nous c'est le match de samedi. On va sélectionner la meilleure équipe en fonction de l'aspect footballistique et de l'état physique. On sait que l'on joue tous les trois joueurs et que l'on va jouer contre une bonne équipe du championnat. On a besoin de fracîheur et des joueurs qui pourront nous l'apporter. Ensuite on pensera à Manchester City."

La blessure de Mbappé

"Il a une gêne au mollet droit et on espère que cela n'est pas grave et qu'il pourra revenir vite. C'est un joueur important pour nous et cela a toujous de l'impact pour l'équipe. Mais j'ai des joueurs capables de le remplacer et j'espère qu'ils feront une bonne performance samedi pour nous rapprocher de la victoire."

Le retour face à Manchester City

"Les joueurs veulent vite rejouer pour écarter ce sentiment négatif né de la défaite. Sans manquer de respect à City, on pense à inverser la situation dans le futur. Déjà, on a une équipe qui est bien pour le match de samedi. Contre City, on insistera sur ce que l'on a bien fait à l'aller et notamment la première période où nous avons été supérieurs. Les deux buts nous ont fait mal, comme l'expulsion de Gueye. L'équipe est restée forte face une bonne équipe de City. En terme de tactique, il faudra être prêt à batailler et ensuite on verra si on mérite d'aller en finale ou pas."

Les critiques après le match aller

"Je n'ai pas écouté les déclarations de Wenger. J'ai beaucoup de respect pour lui et sa carrière à Arsenal, Monaco ou au Japon. Je ne vais pas commenter car je ne sais pas de quoi il en retourne. Ce que je peux dire c'est que de mon point de vue, l'équipe a été forte physiquement et mentalement malgré les trois coups reçus, les deux buts et l'expulsion. On a tenu à 10 pendant 15 minutes contre une équipe comme City, qui va gagner la Premier League et qui est une équipe qui se construit depuis six ans. Le PSG a mieux commencé le match.J'ai beaucoup de respect pour Arsène Wenger et je ne vais pas réagir à ce qu'il a dit. Il fait beaucoup pour le football et a laissé un grand héritage."