PSG : la boulette de Donnarumma contre le Real Madrid lui éclate en pleine figure

L’Italie a littéralement pris l’eau contre l’Allemagne en Ligue des Nations (5-2). Un match lors duquel Gianluigi Donnarumma, le gardien de but de la Squadra Azzurra et du PSG, a encaissé cinq buts et a même fait une nouvelle boulette, une erreur de relance au pied, qui a conduit à un but de l'Allemand Timo Werner. Après la rencontre, le Parisien a poussé un coup de gueule devant les journalistes.

« Si tu veux dire que c'est ma faute, vas-y »

« Nous sommes en colère, nous n'avons pas d'excuses, nous devons retourner sur le terrain, nous regarder les uns les autres et montrer que nous ne sommes pas ces gars-là. Il n'y a vraiment pas d'excuses ce soir. Nous avons tout raté, il y avait aussi un peu de fatigue car nous sommes en fin de saison », a déclaré Gianluigi Donnarumma dans un premier temps, avant de se faire questionner sur sa boulette.

« Quand ai-je fait une autre erreur ? Contre le Real Madrid, alors qu’il y avait faute ? Ok, allez, si on veut faire de la controverse sur ces choses, on fait de la controverse. Pour moi, nous avons tous fait des erreurs. Je suis le capitaine, j'assume la faute et mes responsabilités. Vous voulez remettre en question les erreurs. J'avance la tête haute. Donc, si tu veux dire que c'est ma faute, vas-y », s'est-t-il énervé. Les vacances vont lui faire du bien.

Faute sur Donnarumma non ? 🫣 pic.twitter.com/ORnK9d95Oh — CM Football (@CMFootball_) June 14, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur