PSG : la confrontation entre Messi et Mbappé a bien eu lieu !

Le monde du football attendait avec impatience les retrouvailles entre Lionel Messi (37 ans) et Kylian Mbappé (24 ans). Les deux stars du PSG ne s’étaient plus revues depuis la finale du mondial le 18 novembre dernier au Qatar. À l’époque, Mbappé était allé féliciter Messi après son sacre et ce, malgré son triplé et sa grande peine d’avoir perdu avec les Bleus. C’est finalement hier que les deux cracks du PSG se sont recroisés.

Messi et Mbappé heureux de se retrouver ?

Contrairement à ce que craignait la presse argentine, qui avait peur que les relations entre les deux joueurs soient plus fraîches, Le Parisien révèle qu’ils se sont retrouvés en toute discrétion. Après une longue et chaleureuse accolade, Messi et Mbappé ont échangé et discuté. Ils ont été heureux de se revoir et se sont ensuite séparés, puisque le Français a rejoint les terrains pendant que l’Argentin a récupéré en salle.

Messi et Mbappé heureux de se revoir !https://t.co/OXzAOjM7s8 — Foot Mercato (@footmercato) January 13, 2023

Pour résumer Près de trois semaines après la finale de la Coupe du monde perdue par la France contre l’Argentine aux tirs au but, Lionel Messi (37 ans) et Kylian Mbappé (24 ans) se sont recroisés dans les files du Paris Saint-Germain. Avec quel résultat ?

