PSG : la consigne donnée à Galtier pour faire exploser Messi en Ligue 1

Phénoménal, il l'a encore été. Hier soir, face à la Croatie, avec un but et une passe décisive. Grand bonhomme de la rencontre, et qualifié pour la finale de la Coupe du monde, Lionel Messi offre au monde un véritable récital. Qui, si l'on en croit certains observateurs, a lieu d'être en fonction d'un système tactique mis en place par le sélectionneur argentin.

Explications au micro de RMC avec Daniel Riolo. "Le projet tourne autour de cette quête de Lionel Messi en Coupe du monde. Pendant un mois, le projet de jeu est clair : Messi bouge d'un côté et De Paul va le couvrir en permanence. Tout est construit de cette façon, comme en 1986 et 1990, d'ailleurs, lorsqu'il fallait couvrir Maradona. Les mecs autour faisaient les efforts pour lui. C'était ça le projet. Là, le projet marche à nouveau. A part le premier match, certes. Mais au bout du compte, l'Argentine est là ou elle a envie d'être."