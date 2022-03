PSG : la date du retour de Sergio Ramos est connue !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Blessé au mollet depuis l'écrasante victoire du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims (4-0), le 23 janvier dernier, Sergio Ramos, qui n'en finit plus d'enchaîner les pépins physiques depuis son arrivée dans la capitale française, est de nouveau forfait pour le déplacement ce dimanche sur la pelouse de l'AS Monaco, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1.

Sergio Ramos de retour face à Lorient

Dans son traditionnel point médical publié ce samedi, le PSG a annoncé que le défenseur central espagnol reprendrait la compétition après la trêve internationale du mois de mars. L'ancien capitaine du Real Madrid devrait donc faire son retour pour la réception de Lorient, le 3 avril prochain. À moins d'un nouveau contre-temps...

Fabien Chorlet

Rédacteur