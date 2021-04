PSG : la dernière conversation lunaire entre Tuchel et Leonardo a fuité

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Thomas Tuchel a des choses à dire depuis quelques jours. S’il a bien rebondi du côté de Chelsea, le technicien allemand semble avoir toujours autant de mal à digérer son renoi soudain du PSG fin décembre.

Après avoir évoqué son passage sur le banc du PSG ce week-end, Tuchel est revenu plus en détails sur la dernière conversation qu’il avait eue avec Leonardo le jour de l’annonce de son départ. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le directeur sportif brésilien a été bref.

« Je me suis levé, j'ai dit qu'il devrait régler le problème et je suis parti »

« C’était très surprenant, car le 22 décembre, je l'ai ressenti pour la première fois (qu’il pouvait être débarqué, ndlr) dans la soirée. J'ai eu une conversation avec mon directeur sportif. Et puis une nouvelle fois avant le match du 23 décembre. J'ai senti que cela pouvait être une possibilité, mais cela ne me semblait pas réel. Nous avons gagné 4-0, a-t-il rappelé à Sky Allemagne. Ensuite, nous avons eu cette conversation, qui n'a duré que deux minutes, car il ne me restait plus grand-chose à dire non plus. Puis je me suis levé, j'ai dit qu'il devrait régler le problème et je suis parti. Nous avons ensuite emballé nos affaires et sommes rentrés chez nous pour fêter Noël. »