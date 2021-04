PSG : la dernière excentricité de Wanda Nara fait des ravages

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Mauro Icardi n’a pas participé à la défaite du PSG samedi face au LOSC (0-1). Blessé à la cuisse, l'attaquant argentin est éloigné des pelouses depuis mi-mars et manquera mercredi dans le quart de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich.

Le buteur du PSG a pu se consoler ce dimanche avec une surprise de sa compagne, Wanda Nara, qui a fait faire un brunch sur mesure pour fêter Pâques. « J'ai encore voulu surprendre ma famille en cette période sacrée pour nous, et j'ai fait faire un brunch sur mesure dans l'esprit de Pâques. Joyeuses Pâques à tous », a écrit la belle sur Instagram.

Des pantoufles rose du meilleur effet pour Wanda Nara

Un peu plus tard, Wanda Nara avait digéré le gueuleton et a pu prendre la pose aux côtés de sa fille et de sa mère. En affichant sa toute dernière excentricité à la mode : une paire de pantoufles rose à l’effigie d’une poupée russe ! Pas très pratique pour faire des roulettes avec un ballon mais suffisamment sexy pour déchaîner les passions sur la toile.