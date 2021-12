PSG : la dernière petite folie de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Neymar est rentré au Brésil pour les fêtes de fin d’année. Profitant de sa famille et de ses amis, l’attaquant du PSG (29 ans) a également voulu s’offrir une petite folie. Le média AS rapporte que le natif de Mogi das Cruzes a fait achat dans la pierre en déboursant 3 millions d’euros contre un manoir de quasiment 2 000 mètres carrés. Il s’agit en réalité d’une grande villa luxueuse située dans le quartier exclusif d’Alphaville à Santana de Parnaíba à Sao Paulo. Le domaine est monté sur 2 étages et comporte 6 suites. À la demande du joueur, il y a aussi un court de squash, un ascenseur panoramique, un grand bureau ainsi qu’un garage pouvant accueillir une capacité de 20 véhicules. Visiblement tombé amoureux des traditions françaises, Neymar possède aussi une cave chauffée dans sa nouvelle propriété accompagnée d’une cuisine gastronomique.