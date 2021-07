PSG : la dernière pose de Wanda Nara a rendu fous ses suiveurs

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Après Georgina Rodriguez qui s'offre une plongée façon sirène, c'est au tour de Wanda Nara de jouer de sa plastique de rêve sur les réseaux sociaux. La belle Argentine est actuellement à Ibiza avec ses enfants (Mauro Icardi a repris avec le PSG et même marqué face au Mans en amical). Entre deux photos de ces derniers, elle trouve le temps de prendre des poses des plus sexy.

Hier, elle a commencé par un selfie avec un chapeau Christian Dior, des lunettes noires et ce décolleté qui a fait sa réputation, le tout accompagné d'un "Quelle agitation ici à Ibiza" qui prête à sourire puisqu'elle se trouve dans un carré VIP. Sur la photo suivante, on la voit allongée lascivement sur une grande banquette. On ne voit pas son visage, juste son corps et ça suffit amplement. A noter toutefois que son nombre de like (plus de 160.000) est près de trente fois inférieur à celui de Georgina Rodriguez…