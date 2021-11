PSG : la durée de l'indisponibilité de Neymar connue ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

L'image est terrible : à cinq minutes de la fin du match à Saint-Etienne (3-1) cet après-midi, Neymar est mal retombé après un tacle d'Yvann Maçon et s'est fait une grosse entorse, son pied gauche ayant fait un angle droit avec sa jambe. Sorti sur une civière, le Brésilien du PSG a quitté Geoffroy-Guichard en marchant avec des béquilles.

Un point médical précis doit être fait demain mais, d'ores et déjà, les médecins du PSG ont estimé que l'entorse n'était pas très grave. L'indisponibilité de Neymar devrait être de six semaines, ce qui le ferait revenir vers la mi-janvier. Ça peut paraître long de prime abord mais quand on repense à l'image de sa cheville, c'est presqu'un moindre mal !

Sorti sur blessure face à Saint-Etienne, Neymar pourrait être absent six semaines https://t.co/ODnnASqCCj pic.twitter.com/tPD6mrjAOP — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 28, 2021