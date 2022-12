PSG : la Fédération argentine a offert un étonnant ange gardien à Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si Lionel Messi se retrouve (comme en 2014) dans la situation de soulever enfin la Coupe du Monde, la star du PSG peut compter sur un renfort de poids avant la dernière marche de l'Argentine face à la France.

« Kun » Agüero, le Monsieur « plus » de l'Albiceleste

En effet, comme le rapporte TyC Sports, l'ancien buteur de l'Albiceleste et jeune retraité Sergio Agüero (34 ans) a obtenu une autorisation spéciale de la Fédération argentine pour rester auprès de la sélection dans cette dernière ligne droite de la compétition. Et le « Kun », qui a arrêté sa carrière prématurément du fait de soucis cardiaques, ne se contente pas de partager les repas, des bouts d'entraînement et quelques discussions avec Lionel Messi : il est aussi son compagnon de chambre... Comme du temps où il était encore sur le terrain.

Un véritable démineur pour Messi et l'Argentine

Grand ambianceur du groupe de Lionel Scaloni, Sergio Agüero est en quelque sorte le 27e homme de l'Argentine. Ni joueur, ni membre du staff « officiel », c'est un drôle d'ange gardien dont dispose la Pulga. TyC Sports assure qu'Agüero a une vraie influence auprès de Léo Messi. C'est notamment lui qui a calmé l'attaquant du PSG quand celui-ci s'en était pris à Wout Weghorst... Tout en se montrant incisif sur les réseaux sociaux pour défendre l'Albiceleste. C'est aussi lui qui a déminé la polémique d'Argentine – Mexique en remettant à sa place le boxeur mexicain Saul 'Canelo' Alvarez, obtenant des excuses pour Lionel Messi.