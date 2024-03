PSG : la fin de saison de Mbappé pourrie par al-Khelaïfi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

N’en jetez plus, la coupe est pleine ! Auteur d’un doublé et d’une partition de très haute volée hier à Anoeta face à la Real Sociedad (2-1), Kylian Mbappé a envoyé le PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions presqu’à lui tout seul. En Espagne, on voit toutefois un bémol à la dernière sortie du joueur de 25 ans.

« Mbappé sent qu’al-Khelaïfi veut salir son histoire au PSG »

Selon certaines indiscrétions, le Qatar l’a encore plus mauvaise de son départ annoncé au Real Madrid cet été et pourrait bien lui pourrir sa fin de saison. « Mbappé sent qu’al-Khelaïfi veut salir son histoire au PSG », a révélé le journaliste d’El Chiringuito TV. « Le départ de Mbappé est un échec pour le PSG, ajoute François David. Al-Khelaïfi tentera de lui rendre la vie impossible. »

