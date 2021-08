PSG : la folie Messi s’est déjà emparée de la Ligue 1, la preuve

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Lionel Messi va faire les affaires de nombreux bretons. Le sextuple ballon d’or arrivé cet été dans la capitale, rend déjà fou les fans de la Ligue 1. L’idée de voir La Pulga évoluer dans les enceintes françaises ne manque pas, en effet, de faire gonfler le prix des places.

Alors que Lionel Messi n'est pas dans le groupe parisien pour affronter Brest, les places ont tout de mêmes été toutes vendues pour accueillir le PSG depuis ce mercredi. Désormais, c’est à la revente que tout se passe et il va falloir mettre la main à la poche pour voir les autres stars du PSG. Selon les informations de France Bleu les billets se revendent déjà entre 80 et 150 euros la place. Selon l'Equipe, on en est même à 200 euros pour certains billets !

Tout simplement ahurissant et il y a de fortes chances que ce soit comme cela chaque week-end.

🏟️ 80€ en tribune Quimper, 130€ en Arkéa, 150€ en Britanny Ferries 😱



⚽ Frénésie chez les fans, explosion du prix des places à la revente: la folie Messi gagne Brest pour la venue du PSG vendredi... et la première de l'Argentin?#SB29PSG #FBSport



➡️ https://t.co/uZfjeMdQkf pic.twitter.com/Wzjcv6XFnC — France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) August 17, 2021