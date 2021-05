PSG : la foudre s'abat sur Marco Verratti, Pochettino à son chevet

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Forfait le week-end dernier face au Stade Rennais, Marco Verratti (PSG, 28 ans) a appris la durée de son indisponibilité suite à sa blessure au genou, contractée la semaine dernière à l'entraînement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un coup dur pour le « Petit hibou », lequel va devoir observer une période de repos allant de 4 à 6 semaines.

Pochettino lui souhaite de revenir pour l'Euro

A tout juste un mois du début de l'Euro et du choc de l'Italie face à la Turquie, il s'agit bien évidemment d'un gros coup dur. Roberto Mancini prendra-t-il le risque d'amener un joueur blessé en préparation de la compétition ?

Forcément touché au moral par le diagnostic et l'histoire qui se répète (il avait manqué l'Euro 2016 à cause d'une pubalgie), Marco Verratti peut se consoler avec le soutien de son entraîneur au PSG, Mauricio Pochettino. En conférence de presse, l'Argentin a eu un mot gentil à l'égard de son poumon du milieu : «Marco est très déçu. Nous le sommes tous car nous perdons un joueur. Nous espérons qu’il récupérera le plus vite possible et à temps pour sa participation à l'Euro avec sa sélection. Il travaille déjà sur sa récupération ».