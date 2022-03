PSG : la guerre des clans secoue le vestiaire, Hakimi tenté par un départ ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le papier est signé Loïc Tanzi, spécialiste du PSG pour RMC. Le journaliste révèle que les mauvais résultats du club de la capitale ont réanimé une guerre des clans entre les Sud-américains et les autres joueurs. « Ce sont toujours les mêmes reproches qui sont faits d’un camp à l’autre. Les "passe-droits", le "manque de sévérité du club envers certains joueurs" et "l’implication de certains". Ces dernières semaines, ces clans se sont encore fait plus visibles sur le terrain. Quand un joueur comme Neymar se fait accrocher sur la pelouse, il y a automatiquement quatre ou cinq joueurs de l’effectif qui viennent autour de l’arbitre ou des adversaires. Pas les mêmes scènes quand une grosse faute est commise sur un joueur comme Achraf Hakimi. »

Proche de Mbappé, Hakimi pourrait demander à partir

Et le journaliste de RMC rajoute : « Il faudra d’ailleurs suivre l’évolution des envies du latéral droit. Très proche de Kylian Mbappé, le Marocain pourrait être touché par un possible départ du Français. Car ses relations avec certains joueurs sud-américains sont très fraiches. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir sur le terrain, le défenseur s’agacer du manque d’altruisme de certains joueurs à son égard. Il n’est pas rare non plus de voir ensuite cet agacement être verbalisé par l’ancien Madrilène auprès de ses proches. Le cas d’Hakimi peut servir d’exemple des équilibres d’un vestiaire fragilisé, touché et abattu après la déroule espagnole. Et qui n’a pas encore trouvé les armes pour repartir. » Ambiance ambiance...

🗣💬 "Avec les défaites, les clans ressortent dans le vestiaire du PSG."



🔴🔵 Les infos de @Tanziloic sur les tensions qui éclatent entre les différents clans au sein du PSG. #RMClive pic.twitter.com/mUOaErufwY — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 21, 2022

Pour résumer Selon RMC Sport, une guerre des clans ferait rage dans le vestiaire du PSG. Et Achraf Hakimi s'interrogerait sur son avenir. "Très proche de Kylian Mbappé, le Marocain pourrait être touché par un possible départ du Français. Car ses relations avec certains joueurs sud-américains sont très fraiches."

Laurent HESS

Rédacteur