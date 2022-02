PSG : la guerre des goals a bien fait des ravages à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Jusqu'ici, tout va bien. Mais on sait qu'à la première défaillance de Gianluigi Donnarumma ou Keylor Navas dans un match d'importance (c'est-à-dire en Champions League), Leonardo se verra reprocher d'avoir mis deux gardiens d'un tel niveau en concurrence. Le directeur sportif du PSG est fan de l'Italien depuis toujours et il n'a pas voulu laisser passer l'occasion de le recruter l'été dernier, alors que son contrat à l'AC Milan arrivait à expiration. Dès le départ, tout le monde a dit que l'histoire allait mal se terminer. D'ailleurs, le précédent Kevin Trapp-Salvatore Sirigu est là pour le démontrer. Cela s'est passé en 2015-16 et l'Allemand en garde un très mauvais souvenir...

« La situation était un peu tendue à cause de la concurrence, a expliqué Trapp au magazine allemand Kicker. Si vous avez quelqu'un derrière vous qui ne vous souhaite que du mal, c'est inconfortable pour l'ambiance dans le groupe des gardiens de but. En plus, j’ai eu trois ou quatre entraîneurs de gardiens différents à Paris, chacun avec une manière différente de s'entraîner. Mais à un certain moment, il y a des choses qu'on ne peut plus changer avec un gardien. » Trapp et Sirigu étaient d'un niveau largement inférieur à leurs successeurs sous le maillot parisien mais ils sont la preuve qu'une concurrence mal gérée peut avoir de graves conséquences !

Trapp über Zeit in Paris: Rivale "wünschte nur Schlechtes"



Nationalspieler Kevin Trapp hat nicht nur die allerbesten Erinnerungen an seine Zeit bei Fußball-Spitzenverein Paris Saint-Germain. Dies berichtete der 31 Jahre alte Torhüter von E ...https://t.co/eK2ne66ZIj — News Poster (@News__Poster) February 22, 2022