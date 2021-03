PSG : la justice déboute Keylor Navas, visé par une odieuse polémique

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Accusé par deux anciens dirigeants de la Fédération costaricienne d'avoir volontairement lâché certains matchs pour se séparer du sélectionneur de l'époque Jorge Luis, Keylor Navas souhaitait laver son image devant les tribunaux.

Au même titre que ses partenaires Bryan Ruiz et Celso Borges, le gardien du PSG avait intenté un procès en diffamation à l'encontre d'Adrian Gutierrez et Juan Carlos Roman. Comme le rapporte La Nacion, Keylor Navas n'a pas eu gain de cause. Le tribunal a considéré que les dirigeants avaient agi en pensant que les propos tenus n'étaient pas illégaux. Si l'intention de diffamation n'a pas été retenue, le tribunal de San José a quand même accordé 5000 dollars de dommages et intérêts aux trois joueurs mentionnés.

A l'occasion d'un entretien à la presse locale, Adrian Gutierrez avait lâché une petite bombe en 2018, affirmant que le portier – alors au Real Madrid – avait sciemment poussé la sélection du Costa Rica à trois défaites en 2014 afin de faire jouer la clause ordonnant le renvoi du sélectionneur Jorge Luis.