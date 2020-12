PSG : la magnifique confession de Buffon sur sa boulette contre MU

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Gianluigi Buffon a vécu une saison très contrastée au PSG, en 2018/19, mais pas de quoi entacher sa formidable carrière. Il faut que dire que le gardien quadragénaire, qui est retourné à la Juventus Turin, où il joue désormais les doublures, est aussi classe sur le terrain que dans ses propos. Ainsi, invité par L'Equipe à revenir sur sa faute de main ayant conduit à l'élimination dramatique contre Manchester United en 8es de finale de la Champions League (2-0 ; 1-3), il a fait son mea culpa sans chercher à accabler qui que ce soit d'autres.

"Mentalement, je n'ai pas été le Gigi habituel"

« Ce match, j’y repense au moins trois ou quatre fois par semaine. Cela réveille tellement de regrets. J’étais sûr que cette saison-là, on serait arrivé en finale, j’en étais persuadé. Je sentais quelque chose : on arrive en finale, je ne sais pas si on la gagnera, mais on y sera. A Manchester, on gagne un match énorme, avec une démonstration de force énorme. Et malheureusement, je m’impute une erreur incroyable, une erreur que, avec l’expérience que j’avais, je n’aurais pas dû faire : la sérénité, la superficialité presque, d’affronter le match retour comme si c’était une formalité, comme si ce match avait peu de valeur parce que de toute façon, nous avions gagné 2-0 à l’aller et eux, les pauvres, ils avaient deux joueurs disponibles et neuf petits jeunes. »

« Le sport, comme la vie, te fait comprendre que si tu veux y arriver, tu ne peux pas lâcher, même pas une seconde. Mentalement, ce soir-là, dans l’approche du match, dans la concentration, je n’ai pas été le « Gigi » habituel. Je n’ai pas eu la force ou l’énergie de percevoir qu’on préparait ce match de manière très légère. Et peut-être pour ne pas faire le vieux lourd qui saoule tout le monde, je n’ai pas dit : « Oh les gars, on n’y est pas, on n’a pas la bonne mentalité ». Chaque jour je repense à cette intervention que je n’ai pas faite. »