PSG : la mauvaise nouvelle est tombée pour Paredes

Leandro Paredes a sans doute disputé les 43 dernières minutes de sa saison dimanche soir contre Lorient (5-1). Sorti sur blessure et remplacé par Georgino Wijnaldum, le milieu de terrain argentin souffrirait des adducteurs, à en croire le journaliste argentin Gaston Edul. Et il devrait se faire opérer à la fois de l'abdomen mais également des adducteurs, ce qui arrive quand on souffre d'une pubalgie.

L'institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport santé estime qu'il faut soixante jours pour pouvoir prétendre rejouer à nouveau après une telle opération. Ce qui signifie donc, si cette opération a bien lieu, que la saison de Paredes est terminée. Rien de grave pour le PSG, qui a non seulement les joueurs pour le remplacer mais qui n'a de toute façon plus rien à jouer...

Raphaël Nouet

Rédacteur