PSG : la mauvaise nouvelle se confirme pour Kimpembe

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le tendon d'Achille de Presnel Kimpembe est toujours en grève. Blessé depuis plus d’un an, le défense peine à se remettre en jambe. Sa dernière apparition remonte à février 2023 face à Marseille, où il était sorti à la 16e minute. Et alors qu’il commençait à retoucher le ballon, Kimpembe ressentirait toujours une gêne au tendon d'Achille.

Vers une nouvelle opération

RMC confirme ce qui se murmurait ce matin... "Presnel Kimpembe ne reprendra pas avant la fin de saison sauf surprise ! Il est possible qu’il décide à nouveau de se faire opérer. Le défenseur du PSG n'a toujours pas de bonnes sensations alors qu'il n'a jamais vraiment retrouvé les séances collectives."

🚨🚨 Presnel Kimpembe ne reprendra pas avant la fin de saison sauf surprise !



Il est possible qu’il décide à nouveau de se faire opérer. Le défenseur du PSG n'a toujours pas de bonnes sensations alors qu'il n'a jamais vraiment retrouvé les séances collectives. 🤕🇫🇷… — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 20, 2023

Podcast Men's Up Life