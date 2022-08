PSG : la mère de Mbappé règle la brouille avec Neymar en une phrase

Le penaltygate est tout sauf de l’histoire ancienne au PSG. Depuis samedi, les supporters parisiens ne comprennent de plus toujours pas l’attitude de Kylian Mbappé, qui a affiché son spleen tout au long de la semaine avant de traîner sa bobine au Parc des Princes contre le Montpellier HSC (5-2). Marcelo Bechler, connu pour avoir été le premier à annoncer le transfert de Neymar au PSG à l’été 2017, a fait quelques révélations sur l’état d’esprit de l’attaquant tricolore de 23 ans.

On apprend ainsi que Mbappé avait prolongé avec la promesse que l’équipe jouerait pour lui mais cela n’a pas plu aux autres joueurs et l’intéressé se sentirait aujourd’hui isolé des autres. Le PSG a par ailleurs parlé de la possibilité de vendre Neymar, ce à quoi Mbappé ne se serait alors pas opposé. Cela a déplu au Brésilien...

Si elle reste discrète au sujet de ces dernières révélations, Fayza Lamari a pris la parole pour apaiser les tensions concernant le penaltygate. « Les choses sont gérées en interne au Paris Saint-Germain, tout va bien », a déclaré la mère de Mbappé à Kora Plus. Fin de l’histoire ?

