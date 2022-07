PSG : la méthode Galtier séduit de plus en plus !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG poursuit sa préparation au Japon. Le club de la capitale y dispute sa tournée estivale et va disputer son premier match amical contre le Kawasaki Frontale, ce mercredi. Dans les rangs parisiens, la confiance règne et la tactique du nouveau coach Christophe Galtier semble avoir été adoptée. Un enthousiasme généralisé serait même née au sein de l’effectif parisien depuis le début de la tournée de pré-saison au Japon. Moral au top Selon “Le Parisien“, les 25 joueurs convoqués pour participer à la tournée au Japon sont très heureux et que le moral de l’effectif est au beau fixe ! L’impact du nouvel entraîneur est la raison principale de cette bonne ambiance. Aujourd’hui, Galtier devrait aligner un 3-4-1-2, contre les vainqueurs en titre du championnat japonais, un système qui devrait bien perdurer jusqu'au début de saison.

Adam Duarte

Rédacteur

