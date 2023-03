PSG : la mise au point de Galtier sur son supposé clash avec Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Cette semaine, des rumeurs selon lesquelles Lionel Messi aurait quitté ce mardi l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain car il était déçu de ce que proposait Christophe Galtier ont vu le jour.

Galtier dément un clash avec Messi

Une rumeur démentie ce dimanche par Christophe Galtier en marge du match entre le PSG et le Stade Rennais, comptant pour la 28e journée de Ligue 1. "J'ai vu ça, Léo en milieu de séance mercredi a ressenti une gêne à l'adducteur, il a écourté, le lendemain il est resté aux soins et a pu participer aux deux séances ensuite. Il ne s'est rien passé entre Léo et le groupe et entre Léo et moi", a assuré l'entraîneur parisien au micro de Canal+.

