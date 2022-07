PSG : la patte Galtier fait déjà mal, Messi en lumière

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Le PSG attire les foules. 13 370 spectateurs étaient en effet présents au stade de rugby de Chichibunomiya hier pour assister à la séance d’entraînement des Parisiens ouverte au public et payante (35 euros pour la plupart des places).

Si Kylian Mbappé a été le plus encouragé et les fans se sont emballés devant les gestes techniques de Neymar et Lionel Messi, l’enseignement principal de ce premier entraînement sur le sol japonais est la confirmation que Christophe Galtier souhaite faire évoluer son PSG en 3-4-1-2.

Derrière, L’Équipe fait savoir qu’il a aligné Ramos, Marquinhos et Kimpembe, au milieu Hakimi, Gueye, Vitinha et Nuno Mendes (remplacés en cours de séance par Paredes, Verratti et Bernat). En lumière et libre de ses mouvements, Messi était positionné en soutien du duo Neymar-Mbappé devant. Si des repères doivent être encore trouvés, ce schéma s’annonce prometteur.